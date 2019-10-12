ضبط 8.6 مليون حبة كبتاجون في إرسالية عصيرات فواكه
الإطاحة باثنين من المهربين

ضبط 8.6 مليون حبة كبتاجون في إرسالية عصيرات فواكه

2019/10/12
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

نجحت الجمارك السعودية في ميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ في ضبط 8,640,000 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن “عصيرات فواكه”.

وأفادت الجمارك أنه بالتعاون مع مكافحة المخدرات تم ضبط اثنين من المقيمين مستقبلي الشحنة.


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