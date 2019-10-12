ضربتان في وقت واحد .. #النصر يغلي

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي النصر لهجمتين من العيار الثقيل، وذلك بعد أن أصدر بيانًا منذ عدة أيام انتقد فيه لجنة الحكام بالاتحاد السعودي وتقنية الـVAR ولاعبي نادي الشباب؛ بسبب تعمدهم إصابة لاعبي النصر خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم الذي قال بأنه لم يقرأ بيان النصر الأخير بسبب انشغاله بإقامة دورة لحكام الـVAR في الرياض.

وأشار تريساكو إلى أنه لا يخشى من بيان النصر أو من أي بيان آخر.

أما الضربة الثانية فكانت من نادي الشباب الذي أصدر ردًّا قويًّا على إدارة النصر بعد بيانها الأخير.

وجاء بيان الشباب كالتالي: اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر، الذي يتهم فيه لاعبي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم، ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى، أو تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟!

وأضاف بيان الشباب: ما تحدثتم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقًا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بسبب الإصابة، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة لأنه شارك أمام الشباب فهو كذب وافتراء.

وأصبحت إدارة النصر في موقف صعب خلال الفترة الحالية خاصة بعد تعرضها للكثير من الانتقادات؛ بسبب بيان الـVAR الذي أصدرته قبل مباراة السعودية وسنغافورة أول أمس الخميس.