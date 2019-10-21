ضمك في سنة أولى أضواء يسن سنة حميدة عجزت عنها أندية عريقة!

المواطن - الرياض

قوبلت مبادرة نادي ضمك بدعم ممثل الوطن الهلال في مشاركته بدوري أبطال آسيا من خلال حسابه الرسمي بتويتر باحتفاء كبير من الشارع الرياضي.

وعلق الكثيرون بأن ضمك وفي أول سنة بدوري المحترفين قد سن سنة حميدة ورسخ ثقافة جديدة عنوانها الفروسية والروح الرياضية، وعكست في الوقت نفسه روح المسؤولية وحس المواطنة الحقيقية، وهي المبادرة التي عجزت عن فعلها سابقًا وحتى ساعة إعداد هذه المادة أندية عريقة لها باع طويل في المنافسات المحلية.

وتفاعل مع مبادرة ضمك حتى الآن عدة أندية بدوري المحترفين هي: الوحدة، الرائد، الفيحاء، أبها، العدالة، وأندية أخرى في درجات مختلفة، ويتوقع أن تتزايد التفاعلات مع سابقة ضمك التاريخية من أندية أخرى خلال الساعات المقبلة، وقد تتضاعف أكثر في حال وصول الهلال للنهائي.