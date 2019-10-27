طائرة مصرية تهبط اضطراريًّا في الرياض لإنقاذ حياة راكب

المواطن - الرياض

نفّذ قائد رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أبو ظبي، اليوم الأحد، تغييرًا في مسار الرحلة ليهبط اضطراريًّا في مطار الرياض لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: إن رحلة الشركة رقم “MS914” والتي أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى أبو ظبي، فقرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريًّا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له، بحسب تقارير مصرية.

وفور الوصول إلى مطار الرياض تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، وقد أقلعت الطائرة من مطار الرياض مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار أبو ظبي وهي الآن في طريق عودتها للقاهرة.

وأكد عادل، أن مصر للطيران تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة أن راحة العملاء وسلامتهم على قمة أولويات الشركة دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات، حسب تعبيره.