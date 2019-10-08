طارق الحبيب: راجعت حالة الطفل المتورط في مقتل زميله

طارق الحبيب: راجعت حالة الطفل المتورط في مقتل زميله

2019/10/09
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أنه راجع حالة الطفل المتورط في حادث مقتل زميله بمدرسة الرياض، فوجده سويًّا.

وقال الحبيب خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن هذا يؤكد أن الحادث لم يكن مقصودًا، مشددًا على أن الطفل متأثر نفسيًّا بالحادث، ولكنه سليم، وهذا مجرد خلافات مراهقين مع نفسهم فقط.

من جهته، أوضح فواز الحزيمي، والد طفل مدرسة الرياض، أن الأمير الوليد بن طلال سبّاق في المواقف الإنسانية، ومنذ أن لامست مسامعه أخبار الحادث المأساوي وهو حريص على الاطمئنان على ولده سعود، مقدمًا الشكر إلى طارق الحبيب لتبنيه حالة ابنه.


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