طارق كيال: هذا الثنائي وراء خسارة الأهلي المريرة

المواطن - محمد سمعه

كشف طارق كيال نجم النادي الأهلي الأسبق عن الثنائي المتسبب في خسارة الراقي بالأمس أمام نادي الحزم في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث طارق كيال لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الأهلي خسر بسبب أخطاء المدرب والحارس محمد العويس “مرتبك”، كل المحاور بالأهلي كانت هجومية ولذلك كانت مرتدات الحزم خطيرة لعدم وجود مصدة لها وكأنهم غير متأثرين بالطرد.

وأضاف طارق كيال: الحارس محمد العويس يُشاهد الكرة وهي تدخل المرمى، جروس لا يزال بذاكرة قديمة للاعبين، وأدوار عمر السومة ودجانيني مشتركة دون خطوة.

وعلّق الناقد الرياضي محمد البكيري على خسارة النادي الأهلي، أمس السبت، أمام نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف البكيري: “حزم الصمود بعد أن أطاح بالنصر والاتحاد يلحق بهم الأهلي وبعشرة لاعبين”.

وأبدت جماهير النادي الأهلي غضبها الشديد من أداء فريقها أمام الحزم أمس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلقت جماهير الأهلي وسمًا عبر تويتر بعنوان “جروس راجع يجدد المواجع”، وذلك بسبب أن أداء الراقي أمام الحزم لم يكن جيدًا عكس أداء الأهلي في المباريات الأربع السابقة، والتي خاضها تحت قيادة مدربه السابق صالح المحمدي.

وتحدثت جماهير الأهلي خلال الهاشتاق عن حسرتها على رحيل صالح المحمدي الذي كان يُقدم مستويات طيبة مع الأهلي، والقدوم بجروس في وقت غير مناسب، حيث قال المعظم من جمهور الراقي: إن جروس لن يُضيف إلا المواجع لفريق الأهلي في المرحلة المقبلة.