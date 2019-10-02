طاقم تحكيم سعودي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تكليف طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن شرق القارة.

ويلعب 25 أبريل الكوري الشمالي وهانوي الفيتنامي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن شرق القارة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأشار الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم الساحة تركي الخضير سيُدير مباراة اليوم، وسيساعده محمد العبكري وخلف زيد، وتمنى لهم التوفيق.

يُذكر أن العهد فاز على الجزيرة الأردني في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب القارة، بعدما تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، وينتظر الفريق اللبناني الفائز من مواجهة اليوم لملاقاته في النهائي، يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل.