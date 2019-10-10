طالب يشعل النيران في مدرسته بجازان بعد رسالة لعبة إلكترونية!

المواطن - علي شيبان - جازان

في حادثة غريبة بإحدى مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة صبيا بجازان، أشعل طالب، يبلغ من العمر 11 عاماً، صباح أمس النار في فصله.

وفي تصريحات خاصة إلى “المواطن” تحدث أحد أقارب صديق الطالب قائلاً: إن الحادثة وقعت صباح أمس الأربعاء، حيث أشعل الطالب النيران في فصله مستغلاً فراغ الفصل من الطلاب وقبل بداية الطابور، وذلك بعد أن سكب مادة الديزل بالفصل، فيما نجح الطلاب والمعلمون في إطفاء الحريق والسيطرة عليه باستخدام أدوات السلامة.

وأضاف أن الطالب تلقي رسالة عبر إحدى الألعاب الإلكترونية بإشعال النيران في المدرسة أو سوف يتعرض للقتل، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق والكشف عن التفاصيل.

الجدير بالذكر أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة لكون الحريق محدداً، فيما وصل الدفاع المدني في وقت قياسي.