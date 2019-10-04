طرح تذاكر مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي، عبر في تويتر، عن طرح تذاكر مباراة الأخضر وسنغافورة، التي تُقام يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسيكون الدخول مجاني للجماهير، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وبعد مواجهة سنغافورة، سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مباراة فلسطين في تصفيات آسيا المزدوجة يوم 15 أكتوبر الجاري، بعد موافقة اتحاد القدم على خوض الأخضر للمباراة في مدينة رام الله الفلسطينية.

وتأتي موافقة اتحاد القدم على سفر المنتخب السعودي إلى فلسطين كرسالة دعم من المملكة العربية السعودية للرياضة العربية والشباب العربي في كل أنحاء الوطن العربي، والشباب الفلسطيني ليسوا استثناء من هذا الدعم.

وقبل سفر المنتخب السعودي إلى فلسطين، سبق للمملكة دعم تطوير قطاع الرياضة في غزة بـ8 ملايين دولار أمريكي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.