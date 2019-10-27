طريقة الإفصاح عن المكافأة الجامعية في حساب المواطن

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل عند التسجيل في البرنامج وتحديث أي بيان يطرأ عليه تغيير حتى بعد نزول الدعم.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار طالبة جامعية حول إمكانية تسجيلها كفرد مستقل وطريقة إضافة المكافأة الجامعية بالقول: بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتم إضافة “رب الأسرة” كتابع لديك، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وأضاف حساب المواطن أنه لا بد من أن يتم الإفصاح عن المكافأة الجامعية، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة “حفظ”.