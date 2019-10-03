طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن طريقة حذف راتب الزوجة في البرنامج.

وقال حساب المواطن ردًا على مستفيد يريد حذف راتب زوجته: يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية أولاً من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى “لا توجد وظيفة” وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، الثلاثاء الماضي، أن برنامج حساب المواطن نفّذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.

وأجرى برنامج حساب المواطن 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.

وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.

وأضاف القحطاني أن برنامج حساب المواطن تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.