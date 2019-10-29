طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

2019/10/29
الساعة 8:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، عسير ، الجوف) فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 


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