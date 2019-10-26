طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

2019/10/26
الساعة 11:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل ،القصيم ، المدينة المنورة ،القيصومة ،حفر الباطن،مكة المكرمة ) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


هل قرأت هذا ؟
  • طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
    •
  • أمطار متوسطة على حفر الباطن تستمر حتى هذا الموعد
    •
  • طقس غير مستقر غدًا.. أمطار ورياح مع ضباب
    •
  • السفارة في القاهرة تحذر المواطنين من التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة خلال ساعات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم