طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق

طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق

2019/10/12
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة على أجزاء من المناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أفادت الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، في حين ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 34 كم/ ساعة على الخليج العربي.


هل قرأت هذا ؟
  • حالة الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على 6 مناطق
    •
  • الأرصاد : 10 مناطق على موعد غدًا مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية
    •
  • أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير
    •
  • حالة الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية والضباب الكثيف على المرتفعات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم