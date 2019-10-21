طقس الغد.. استمرار الأمطار الرعدية ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق

طقس الغد.. استمرار الأمطار الرعدية ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق

2019/10/21
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول امطار رعدية، غدًا،  مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.

كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة وكذلك على المنطقة الشرقية.

وحول حركة الرياح في البحر الأحمر فستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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