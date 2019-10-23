طقس تبوك غير مستقر حتى الـ11 مساء

طقس تبوك غير مستقر حتى الـ11 مساء

2019/10/23
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 من مساء هذا اليوم , وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


هل قرأت هذا ؟
  • مدني حائل: احذروا الغبار
    •
  • تفاصيل حالة الطقس اليوم في مناطق المملكة
    •
  • أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى التاسعة
    •
  • أمطار مصر تعطل الدراسة والشوارع تغرق !
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم