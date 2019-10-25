طقس غير مستقر غدًا.. أمطار ورياح مع ضباب

طقس غير مستقر غدًا.. أمطار ورياح مع ضباب

2019/10/25
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية ومصحوبة برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية، والقيصومة، وحفر الباطن، ومنطقة مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الجنوبية الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد استمرار تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، مع ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.


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