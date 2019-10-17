طقس موسم الرياض مستقر والرطوبة 23%

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون طقس موسم الرياض اليوم الخميس، صحواً مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 4/7 كم- ساعة.

ولفتت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة الكبرى ستبلغ 34 درجة، والصغرى تبلغ 21 درجة، فيما ستكون نسبة الرطوبة 23% في منطقة الرياض.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.