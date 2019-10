طلب خاص من رينارد لجماهير الأخضر قبل مواجهة سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

طلب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم من جماهير الأخضر الحضور بقوة وبكثافة لدعم الأخضر أمام سنغافورة الخميس المقبل في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكتب رينارد تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: نريد منكم الدعم في بريدة أمام سنغافورة.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.

أما المباراة الثانية للأخضر في أكتوبر ستكون أمام المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر الجاري في ملعب فيصل الحسيني بـ مدينة رام الله الفلسطينية.

ودشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الاثنين، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، معسكره الإعدادي وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة يوم الخميس المقبل في تصفيات آسيا المزدوجة.

واستدعى هيرفي رينارد 24 لاعبًا استعدادًا لمباراتي السعودية ضد سنغافورة وفلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، أمين بُخاري.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، زياد الصحفي، عبدالله مادو، علي آل بليهي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالله الشامخ، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي.

في خط الهجوم: فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.

Come to support us in Buraydah against Singapore ! @SaudiNT_EN @SaudiNT https://t.co/ypi9Rd1uJU

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) October 8, 2019