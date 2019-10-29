طيران ناس ومطار الملك فهد بالدمام يتفقان على تعزيز الرحلات الدولية

المواطن - الدمام

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مطارات الدمام لتعزيز الرحلات المباشرة الدولية من المنطقة الشرقية.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز رحلات المطار، وبالتالي تعزيز الوجهات الدولية الجديدة من المنطقة الشرقية وإليها، خاصة أن مطار الدمام يعتبر من المطارات الدولية المحورية على مستوى المسافرين والشحن، إذ يتمتع بمميزات عدة أبرزها موقعه الاستراتيجي واللوجيستي بالمملكة نظرًا إلى قربه من عدة عواصم خليجية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدًا للشراكة المتينة مع طيران “ناس” كما نفخر بالنمو المستمر الذي يشهده طيران “ناس” مع مطار الملك فهد الدولي، كما تأتي متواكبة مع الخطط الاستراتيجية لتعزيز قيمة المطار ليصبح أحد أهم المحطات الرئيسية على مستوى المنطقة، بما يلبي الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن شركة مطارات الدمام سجلت نموًا في حركة أعداد الركاب عبر رحلات طيران “ناس”، في مطار الملك فهد الدولي حتى الربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 13%.

وأضاف الجعويني بأن مستوى حركة نمو الركاب في جميع رحلات خطوط الطيران بالمطار، سجلت نموًا بزيادة 8 % خلال العام 2019 وذلك في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر، مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2018م.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا إن «هذه الاتفاقية تأتي استجابة للطلب المتزايد من ضيوفنا المسافرين في تعزيز الرحلات المباشرة من منطقة الشرقية، كما تتماشى مع استراتيجية طيران ناس التوسّعية، إذ نعمل على مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاتنا».

وأكد أن «طيران ناس يواكب الخطة التشغيلية التي أطلقها بهدف زيادة عدد الركاب، وزيادة الوجهات الداخلية والدولية، تلبية لطلب المسافرين».

وأضاف: «نعمل على تقديم أفضل الخدمات للعملاء بأسعار تنافسية وتشجيعية». وأكد أن «طيران ناس يعمل دومًا على تحقيق تطلعات المسافرين على مدار العام».