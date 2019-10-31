عائض القرني: هكذا يقتل الفراغ السعادة!

المواطن - الرياض

ألقى الشيخ الدكتور عائض القرني، موعظة بشأن ما يتسبب فيه الفراغ من تعطيل للحياة، واصفًا الفراغ بالشلل الذي يوقف كل إنجاز أو عمل.

وكتب القرني ، في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”: “الفراغ شلل يُصيب الحياة، يُوقف بسببه العمل، والإنتاج، والإبداع، وتموت فيه معاني السعادة، ويتولّد منه الملل، والإحباط، والفشل، وسائر الأمراض، إيّاك والفراغ: “نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ”، (الفارغون تافهون يعيشون على هامش الحياة).

وأضاف القرني: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي طاعة الله وذكره، والأُنس به، والشوق إليه، وحُبه سُبحانه.

وتابع ناصحًا: أَطْفِئْ غضبك بالتسامح: “وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ”.