فيديو.. سعد الحريري يعلن استقالته : “ما في حدا أكبر من بلده”

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديم استقالته على الهواء مشيرًا في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني إلى أنه سيتجه إلى قصر بعبدا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية.

وقال الحريري إنه تقدم باستقالته تلبية لمطالب عدد كبير من اللبنانيين.

وتابع الحريري : إلى كلّ الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع وأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين والمناصب “بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد” و”ما في حدا أكبر من بلده”