عاصفة حفر الباطن تنعش مبيعات محلات زجاج السيارات

المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

شهدت محال زجاج السيارات بمحافظة حفر الباطن انتعاشاً في حركة المبيعات بعد العاصفة المطرية التي شهدتها المحافظة يوم الأحد الماضي، وتسببت في تحطيم زجاج السيارات.

وقال أحد العاملين في محال الزجاج خلال تصريحات إلى “المواطن” إن محله شهد إقبالاً غير مسبوق، حيث ارتاد المكان قرابة 50 سيارة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأكد آخر، أن بسبب الازدحام اضطروا للعمل فترة الظهيرة ومن شدة الازدحام رفضوا الزبائن لعدم وجود وقت كافٍ.

ومن جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن السحابة العملاقة التي أثرت على حفر الباطن الأحد ربما تكون قد وصلت سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة.