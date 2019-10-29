عبدالرحمن القحطاني يوجه نصيحة عبر “المواطن” لكل إعلامي وصحفي

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أكد الزميل والإعلامي عبدالرحمن مشبب القحطاني، الفائز بجائزة التميز للإعلام الرياضي لعام 2019، فرع الحوار الصحفي والذي أقيم مساء أمس برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن فرحته كبيرة بالجائزة ويشعر أنه تكريم لمشواره الذي تجاوز 15 عامًا في الإعلام.

وأضاف القحطاني في تصريحات إلى “المواطن“: أشكر الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي شرّف ورعى الحفل، ووزير الإعلام تركي الشبانة الذي تواجد في الحفل، وأشيد بالاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي، والخطوة الرائعة التي أثلجت صدور الكثير من الإعلاميين، بالإعلان عن هذه المسابقة واستمرارها، والتي تعبر عن الكثير من التقدير للجهد الذي يبذله الزملاء الإعلاميين، ولا أنسى شكرًا خاصًّا للزملاء في صحيفة الرياضية بقيادة بتال القوس الذي استفدت منه الشي الكثير، فهو مدرسة مختلفة ومميزة في الإعلام الرياضي.

ووجه القحطاني رسالة أخيرة إلى كل إعلامي وصحفي شاب، قال فيها: ركّز على المحتوى والرسالة الراقية التي تهدف إلى تحقيقها دائمًا، والتزم بأدوات المهنة، ستجني الإبداع والتميز.