عبدالرزاق حمد الله لا يغيب عن التسجيل ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما يتألق نجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمد الله، خلال مباريات الهلال ضد النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح عبدالرزاق حمد الله في تسجيل هدفين خلال مباراة الهلال ضد النصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

واعتاد عبدالرزاق حمد الله على التسجيل في مباريات الهلال ضد النصر ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث سجل هدف في مواجهة الفريقين بذهاب موسم 2018/ 2019، وآخر في لقاء الإياب، قبل أن يُحرز ثنائية اليوم.

وقاد حمد الله العالمي لتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد النصر اليوم، حيث تقدم الزعيم عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، قبل أن يُسجل النجم المغربي ثنائية في الشوط الثاني ليمنح فريقه الثلاث نقاط.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم، تجد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عند 19 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع العالمي رصيده إلى 14 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.