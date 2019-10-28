عبدالعزيز البكر: هذه الأمور يفتقدها الاتحاد !

المواطن - الرياض

استعرض الإعلامي عبدالعزيز البكر، بعض العوامل التي يفتقدها نادي الاتحاد، خلال المرحلة الحالية، في ظل انخفاض مستوى لاعبه فيلانوفا.

وقال البكر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “إن أكثر ما فقده الاتحاد في ظل انخفاض مستوى فيلانوفا عنصر السرعة الموجود سابقًا في كهربا وفهد المولد”.

وأضاف أن “الاتحاد يفتقد للاعب الأجنبي المؤثر، يفتقد صناعة الفرص، يفتقد أسلوب اللعب الواضح، يفتقد القائد الحقيقي، يفتقد السرعات.. حقيقةً يفتقد الفهد”.

وكان الاتحاد قد تلقى أمس الهزيمة على يد نادي أبها، بثنائية مقابل هدف، وأحرز هدفي الفريق الضيف؛ كريم العواضي في الدقيقة 22، وروبن جابرييل في الدقيقة 73، فيما جاء هدف “العميد” في الدقيقة 60 عن طريق رومارينيو من ركلة جزاء.