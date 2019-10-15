عبدالعزيز الفيصل لنجوم الأخضر: أتطلع لرؤية صورة منتخبنا الحقيقية

المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي، وذلك بعد التعادل اليوم مع المنتخب الفلسطيني بدون أهداف.

وكتب عبدالعزيز الفيصل تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين، على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: أتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداء أقوى ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية.

وبعد التعادل السلبي في لقاء فلسطين ضد السعودية، لم يتمكن المنتخب السعودي للمرة الأولى من الفوز على المنتخب الفلسطيني في ثاني مباراة على التوالي بين المنتخبين، حيث كانت نتيجة مباراة فلسطين ضد السعودية الأخيرة قبل لقاء اليوم هي التعادل السلبي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا في ذلك الوقت.

ويُعد اللاعب يحيى الشهري، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، أكثر لاعبي الأخضر تواجدًا في مباريات فلسطين ضد السعودية خلال المباريات الست الأخيرة.

وقبل لقاء اليوم، لعب يحيى الشهري 209 دقائق في ثلاث مباريات أمام المنتخب الفلسطيني، حيث كانت البداية في عام 2014 خلال مباراة ودية، وخاض لقائي فلسطين ضد السعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في ذلك الوقت.

يذكر أن الشهري واحد من ضمن أربعة لاعبين شاركوا مع المنتخب السعودي في آخر مباراة فلسطين ضد السعودية قبل لقاء اليوم، حيث يتواجد في القائمة مع الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وسلمان الفرج.