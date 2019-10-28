عبدالعزيز الفيصل: مستعدون لدعم أبنائنا لرفع العلم السعودي خارجيًا

المواطن - واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، صباح اليوم نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال سموه خلال لقاءه بلاعبي المنتخب السعودي للسنوكر والمنتخب السعودي للمبارزة أنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف: “الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في كافة المحافل المختلفة”، مشيرًا إلى أنه باجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية وضعوا آلية جديدة لدعم الاتحادات وذلك ضمن خطة تستغرق 4 أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.

حضر التكريم معالي مساعد سمو الرئيس عبدالإله الدلاك، ووكلاء سمو الرئيس، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.