عبدالعزيز الفيصل: هدفنا أن تصل الرياضة لـ25 مليارًا من الناتج الوطني

المواطن - مروة نبيل

شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في جلسة حوارية حول الاستثمار الرياضي ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة: “هدفنا في الرياضة السعودية أن نصل إلى 25 مليار ريال من إجمالي الناتج الوطني وتوفير 130 ألف وظيفة بحلول 2030”.

وتابع: “يعد الاستثمار في القطاع الرياضي هو استثمار في المستقبل، وذلك لأن 70٪ من المجتمع السعودي من الشباب دون 35 عامًا، وأكثر من نصف المجتمع يتابع المحتوى الرياضي في مختلف المنصات”.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل خلال تصريحاته قائلًا: “قطاع الرياضات الإلكترونية نافذة جديدة ومهمة للاستثمار.. كون المملكة رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة”.