عبدالعزيز الفيصل والشبانة يتوجان الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي

المواطن - مروة نبيل

توج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019.

وحصل عساف الخليفي على المركز الأول بفرع الإعلامي الواعد، وحل فارس سالم الفزي ثانيًا، وعمر العقيل ثالثًا، فيما جاءت أمل السعيد بالمركز الأول في فرع الإعلامي الأولمبي، وجاء عبدالله بن جمعة الغزال ثانيًا، وحسام أحمد آل نصر ثالثًا.

وفاز محمد عبدالباري العيدروس بفرع التحقيق الصحفي في جائزة التميز للإعلام الرياضي، وحصل عبدالرحمن مشبب القحطاني على الجائزة فرع الحوار الصحفي، وفاز علي طالب شراية بفرع التقرير التلفزيوني، وحصل علي أحمد خمج على الجائزة فرع الصورة الصحفية، وعن المقال الصحفي فاز محمد أحمد العمري.