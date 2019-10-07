عبدالعزيز الفيصل يستعرض سبل التعاون الرياضي مع سفيري اليابان وصربيا

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية واليابان في الجانبين الرياضي والشبابي ، وبحث سبل تعزيزها لما فيه مصلحة رياضيي وشباب البلدين.

من جانب آخر، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهيتش ، الذي نقل لسموه تحيات وتقدير معالي وزير الشباب والرياضة الصربي، وقدم لسموه دعوة الوزير الصربي لحضور المهرجان الدولي الثالث للرياضة في بلغراد خلال الفترة من 22 – 24 نوفمبر القادم.

وقدم سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشكر والتقدير لسفيرا اليابان وصربيا ، مؤكداً سموه سعي الهيئة العامة للرياضة الدائم لتعزيز التعاون الرياضي المشترك مع مختلف الدول لتبادل الخبرات ولمزيد من التطوير الرياضي في شتى المجالات ، خصوصاً بعدما أصبحت المملكة العربية السعودية وجهةً للعديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.