عبدالعزيز الفيصل يهنئ الهلال: خطوة نحو النهائي وتحقيق اللقب
بعد الفوز على السد القطري برباعية

عبدالعزيز الفيصل يهنئ الهلال: خطوة نحو النهائي وتحقيق اللقب

2019/10/01
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهلال بعد فوزه على السد القطري برباعية في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال في الفوز على السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، ليقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أن مباراة الإياب ستكون على ملعبه ووسط جمهوره.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك الفوز للهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. خطوة قادمة بعون الله للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب مبروك للوطن”.

وفي السياق ذاته، أكد حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل تلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الهيئة العامة للرياضة هنأ خلاله رئيس النادي وكافة لاعبي الهلال بالفوز على السد.

وأشاد عبدالعزيز الفيصل بالمستوى الذي قدّمه الهلال طوال مجريات اللقاء، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في مباراة الإياب ومشواره بالبطولة الآسيوية.


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