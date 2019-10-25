عبدالعزيز الفيصل يوجه بالتحقيق حول دخول الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة
بعد دخول الجماهير للمباراة

عبدالعزيز الفيصل يوجه بالتحقيق حول دخول الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة

2019/10/25
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالتحقيق في دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين أمس الخميس بطريقة لا تتناسب مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة.

وذكر بيان هيئة الرياضة الرسمي عبر حسابها في تويتر أن رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة طالب بالتحقيق بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول الجماهير بطريقة غير مناسبة.

ويأتي توجيه الأمير عبدالعزيز الفيصل في ظل دخول الجماهير بشكل يثير الشك، وذلك بعد إعلان هيئة الرياضة عن المعايير المطلوبة لكل نادٍ من أجل حضور جماهيره، وذلك من أجل الحصول على مليون ريال كدعم معلن من الهيئة.


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