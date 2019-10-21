عبدالعزيز الفيصل يُحفز #الهلال بـ100 ألف لكل لاعب

المواطن - مروة نبيل

حفز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراة السد القطري، يوم غد الثلاثاء.

ووعد رئيس الهيئة العامة للرياضة بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي الهلال في حال التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وتمنى الأمير عبدالعزيز الفيصل التوفيق لممثل الوطن في هذه المهمة وتحقيق اللقب الآسيوي بإذن الله”.

ويلعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.