عبدالعزيز بن سعود بن نايف يصل مسقط للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يصل مسقط للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون

2019/10/16
الساعة 4:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، العاصمة العمانية مسقط لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع ال 36 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مسقط الدولي، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، والسيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.


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