عبدالعزيز بن سلمان : تحالف بعيد المدى بين أوبك وخارجها لضبط أسواق النفط

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المصالح المتبادلة حتمت البحث عن طرق ووسائل للتعاون بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لتحقيق الاستقرار، مما جعل المملكة تقترح إنشاء منتدى الطاقة الدولي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مشاركته في جلسة “الطاقة العالمية: تحالفات جديدة… بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر” في أسبوع الطاقة الروسي: نسعى إلى تأسيس علاقات داخل أوبك، ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارج أوبك، وقد تجاوزنا الآن مرحلة الإعداد المؤقت لهذا الاتفاق إلى ترتيب ذي مدى أبعد للتعاون بين دول أوبك وخارجها.

وتابع وزير الطاقة: من المهم إدراك أن الأساس الذي يقوم عليه تحالفنا لا يتمثل في تحقيق النفع للمنتجين فقط، إنما تحقيق مصالحنا واستقرار أسواقنا واستقرار الاقتصاد العالمي، مع مراعاة مسؤولياتنا تجاه المستهلكين.

وأوضح أنه باستطاعة هذا التحالف أن يحقق الاستقرار الدائم لأسواق النفط، والنفع لكل من المنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، كما سيجذب الاستثمارات، ويحقق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من الازدهار والنمو.