عبدالفتاح عسيري: الفوز على #الاتحاد يدفع #الأهلي للمنافسة

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي عن سعادته البالغة، وذلك بعد فوز الراقي على الاتحاد في ديربي جدة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عبدالفتاح عسيري للقناة الرياضية السعودية قائلًا: نحمد الله فوز مهم ويُدخل الأهلي في أجواء المنافسة على الدوري، والفريق بشكل عام لعب مباراة أكثر من رائعة.

وأضاف عسيري: أنا أتطلع دائمًا لتطوير نفسي من أجل الأهلي والمنتخب السعودي، وإذا ظهرت بشكل جيد فهذا بفضل زملائي في الراقي.

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الـ12.

وكانت مباراة الأهلي والاتحاد أُقيمت اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.