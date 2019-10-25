عبدالفتاح عسيري.. يستعيد بريقه

المواطن - مروة نبيل

استعاد النجم عبدالفتاح عسيري الكثير من مستواه خلال الفترة الأخيرة سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب السعودي الأول، ليكون واحدًا من أفضل اللاعبين في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثنى النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، على أداء عبدالفتاح عسيري مؤخرًا، ووصفه محمد عواد بأنه من المواهب الكبيرة في الكرة السعودية، وتابع: “يستطيع أن يُغير أي مباراة ويفرق مع أي فريق، يزيد من خطورة الأهلي”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “بصراحة حتى مع المنتخب السعودي يفرق كثيرًا، وأتمنى أن يواصل على هذا الأداء خلال الفترة المقبلة”.

وأشاد عبدالعزيز السويد بمستوى النجم الأهلاوي، وقال: “عبدالفتاح عسيري مزاجه عالٍ جدًا، ويُقدم أداءً مميزًا، وأرى أنه يستمتع باللعب بجوار دجانيني تافاريس وعمر السومة، وهما أيضًا يستمتعان”.

وعلق محمد الماس قائلًا: “مستوى عبدالفتاح عسيري الأخير مع الأهلي والمنتخب السعودي شيء يفرح، أصبح رقماً صعباً في الأهلي وفرض نفسه وسط النجوم، ويشتغل على نفسه داخل وخارج الملعب، وهو الآن من نجوم الكرة السعودية”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أثنى على أداء عبدالفتاح عسيري مؤخرًا مع الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشيدًا بدوره في قيادة الهجمات وفرض السيطرة على الكرة في وسط الملعب.