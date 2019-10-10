عبدالله الحمدان: كنت متفائلًا والوطن يستاهل أكثر

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي أنه كان متفائلًا بتسجيل الأهداف في لقاء سنغافورة الذي أُقيم اليوم في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وقال الحمدان في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: كنا عازمين على أخذ النقاط الثلاث ولم أتحطم وكنت متفائلًا بالتسجيل.

وتابع الحمدان: “الحمد لله على الفوز والوطن يستاهل الأكثر”.

ونجح عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي في إحراز هدف وصناعة آخر خلال مباراة سنغافورة التي أُقيمت اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان عبدالله الحمدان واجه حظًا سيئًا خلال الشوط الأول وأول الدقائق من الشوط الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء وأهدر فرصًا محققة للتسجيل.

وساند الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر اللاعب عبدالله الحمدان قائلًا: “تُعوّض يا بطل، ثقتنا بك لا تتجزأ، خيرها في غيرها يا عبدالله”.

وجاء هدف عبدالله الحمدان في الدقيقة الحادية والستين من عمر اللقاء، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.