عبدالله الحمدان هلالي أمام نصراوي؟ .. إعلامي يكشف الحقيقة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية في الفترة الأخيرة عن اهتمام ناديي الهلال والنصر بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الشباب والمنتخب السعودي.

وعلّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على اهتمام الهلال والنصر بضم عبدالله الحمدان قائلًا: عبدالله الحمدان تبقى في عقده موسمان، ولا صحة لخروجه أو وجود رغبة بخروجه، احترموا شيخ النوادي واحترموا لاعبًا لديه مشاركة وطنية.

ونجح عبدالله الحمدان في لفت أنظار أكبر الأندية إليه بعد تألقه منذ انطلاق الموسم الحالي مع نادي الشباب.

من ناحية أخرى، أكد اللاعب عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي أنه كان متفائلًا بتسجيل الأهداف في لقاء سنغافورة الذي أُقيم أمس الخميس في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وقال عبدالله الحمدان الحمدان في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: كنا عازمين على أخذ النقاط الثلاث، ولم أتحطم وكنت متفائلًا بالتسجيل.

وتابع عبدالله الحمدان: “الحمد لله على الفوز، والوطن يستاهل الأكثر”.

ونجح عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي في إحراز هدف وصناعة آخر خلال مباراة سنغافورة التي أُقيمت أمس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان عبدالله الحمدان واجه حظًّا سيئًا خلال الشوط الأول وأول الدقائق من الشوط الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء وأهدر فرصًا محققة للتسجيل.

وساند الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر اللاعب عبدالله الحمدان قائلًا: “تُعوّض يا بطل، ثقتنا بك لا تتجزأ، خيرها في غيرها يا عبدالله”.

وجاء هدف عبدالله الحمدان في الدقيقة الحادية والستين من عمر اللقاء، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.