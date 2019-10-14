عبدالله الحمدان .. ورقة رينارد الرابحة أمام فلسطين

المواطن - محمد سمعه

نجح المهاجم عبدالله الحمدان لاعب الشباب في لفت الأنظار إليه بقوة، بعد تألقه مع المنتخب السعودي مؤخرًا.

وكان عبدالله الحمدان تألق مع المنتخب السعودي في مباراتي اليمن وسنغافورة في أول جولتين من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 حيث سجل هدفين في شباك المنتخبين.

وقال عبدالله الحمدان في تصريحات سابقة: أريد أن أصل لمستوى البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني فهو أفضل مهاجم بالعالم، أما من ناحية العقلية فأرى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو من أفضل العقليات في تاريخ كرة القدم.

وأضاف الحمدان: تلقيت عروضًا من أندية أليزا وبلد الوليد بجانب وجود مفاوضات من نادي سبورتينج خيخون الإسباني ولكن المفاوضات لم تُكلل النجاح.

وفي حال انضم الحمدان إلى بلد الوليد، ربما كانت ستتاح له الفرصة لرؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال لقاء بين الفريقين في الدوري الإسباني.

يذكر أن عبد الله الحمدان كان ضمن تسعة لاعبين انتقلوا لأندية للدوري الإسباني على سبيل الإعارة في يناير 2018، بعد الشراكة التي حدثت وقتها بين الدوري السعودي ورابطة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع اعتماد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على عبدالله الحمدان في خط هجوم الأخضر أمام المنتخب الفلسطيني غدًا في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان تمكن من الفوز على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد يوم الخميس الماضي قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني.