عبدالله الشامخ أفضل لاعب في الشباب عن سبتمبر

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب عبدالله الشامخ لاعب نادي الشباب بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر، وذلك بعد اختيار جماهير الليث له.

وقدم عبدالله الشامخ مستويات جيدة مع نادي الشباب رغم أن مركز الليث في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غير جيد.

ويحتل نادي الشباب حاليًا المركز السابع برصيد تسع نقاط، ويستعد لمواجهة الاتفاق بعد غد السبت في الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين.

من ناحية أخرى، أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لنادي الشباب أن الليث قادر على المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

وتحدث ألميرون قائلًا: أعدكم بالجدية من أجل المنافسة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، والشباب قادر على المنافسة.

وأصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بنقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تُقام المباراتان على ملعب الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض، بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في نفس مواعيدهما المحددة من قبل.