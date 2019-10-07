عبدالله الشريدة .. خبر سبب له مشاكل وعانى مع الهلال

عبدالله الشريدة .. خبر سبب له مشاكل وعانى مع الهلال

2019/10/07
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

ودع عبدالله الشريدة، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، عالمنا اليوم الاثنين، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها عقب صلاة المغرب.

ويُعد عبدالله الشريدة واحدًا من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في مركز قلب الدفاع خلال فترة التسعينات والألفية الجديدة حيث سبق له اللعب مع أندية القادسية والهلال والخليج.

وبدأ عبدالله الشريدة مسيرته الكروية مع نادي القادسية في الفترة من عام 1988 حتى عام 1995، ولعب مع نادي الهلال بداية من عام 1995 حتى عام 2005.

واختتم عبدالله الشريدة مسيرته مع نادي الخليج في الفترة من عام 2005 حتى عام 2006.

وكشف عبدالله الشريدة في حوار تلفزيوني سابق له بتاريخ 26 يونيو من عام 2018، أن أحد الصحف كانت كتبت عنه خبر وفاته وكان حيًّا يُرزق، حيث تسبب هذا الخبر في مشاكل كبيرة له مع زوجته وأسرته.

وقال الشريدة وقتها عن هذا الأمر: إشاعة وفاتي خرجت من إحدى الصحف قبل 24 عامًا، وهذا الخبر سبب لي مشاكل كبيرة وأزعج أسرتي، والأمير فيصل بن فهد- رحمه الله- تكفل بالصحافي الذي كتب هذا الخبر.

وتحدث عبدالله الشريدة عن فترته مع الهلال فقال: لم ألعب بشكل أساسي مع الهلال، والمدرب قال لي في اليوم الأول: “الأولوية لأولاد النادي”.

وشارك عبدالله الشريدة مع المنتخب السعودي في الفترة من عام 1992 حتى عام 2001، حيث لعب كأس العالم للقارات في عام 1992، وشارك أيضًا في كأس أمم آسيا عام 1992.

 


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