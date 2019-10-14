عبدالله عطيف: فلسطين منتخب متطور وهذا الأمر لن يحرمنا الفوز

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب عبدالله عطيف لاعب وسط المنتخب السعودي أن مباراة المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ستكون صعبة بسبب تطور المنتخب الفلسطيني.

وتحدث عبدالله عطيف في المؤتمر الصحافي قبل مباراة السعودية وفلسطين قائلًا: تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وسيكون من الجيد أن نفوز، ولكن الأرضية الصناعية لن تُعقينا عن تحقيق هدفنا.

يذكر أن المنتخب السعودي سيرتدي الزي الأبيض أمام المنتخب الفلسطيني غدًا الثلاثاء.

وستُقام مباراة السعودية وفلسطين على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله الفلسطينية.

وقبل مباراة السعودية وفلسطين، كان الأخضر نجح في تحقيق الفوز على حساب المنتخب السنغافوري في الجولة الثانية بثلاثية دون رد في مباراة أُقيمت في القصيم.