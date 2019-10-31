عبدالمهدي يوافق على تقديم استقالته استجابة لمظاهرات العراقيين.. بشرط

المواطن - متابعة

وافق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته من منصبه استجابة للضغط الشعبي وتلبية لمطالب الشارع الذي يغلي منذ أسابيع إلا أنه اشترط توافق الكتل النيابية والبرلمانية على اسم المرشح البديل أولًا لتجنب أي فراغ دستوري.

أكد ذلك الرئيس العراقي برهم صالح الذي أعلن تفهمه وانحيازه للمتظاهرين في خطاب بثه التلفزيون على الهواء، مشيرًا إلى أن إجراء انتخابات مبكرة لا يمكن أن يتم إلا وفقًا لقانون انتخابات جديد.

وقال صالح: ”أؤكد أنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة بعد الموافقة على قانون الانتخابات“.

وأضاف أن رئيس الوزراء ”أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبًا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري“.

وتابع صالح إن قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلًا مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة العراقية وحده، داعيًا القوات الأمنية لوقف المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها.