عجوز فرنسية تصبح مليونيرة بعد اكتشاف كنز في مطبخها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

لم تدرك السيدة الفرنسية العجوز أهمية اللوحة القابعة بزاوية مطبخها إلا بعد بيعها بملايين الدولارات، في إحدى المزادات العالمية.

اللوحة هي للفنان الإيطالي تشيمابو، وتعود إلى القرن الـ13، عُثر عليها في وقت سابق من هذا العام، بالمصادفة، في مطبخ العجوز الفرنسية، وقُدر ثمنها بنحو 6 ملايين دولار، لكن المفاجأة أنها بيعت اليوم بـ26 مليون دولار في دار أكتيون للمزادات.

وبحسب “سكاي نيوز” البريطانية، فإن اللوحة كانت بعنوان Christ Mocked، وهي صغيرة للغاية، 20*26 سم، وقال الخبراء إن السعر هو رقم قياسي عالمي لعمل من العصور الوسطى.

وستتلقى المرأة الفرنسية البالغة 90 عاماً أغلب المال لتصبح من أصحاب الملايين، وكانت تعتقد أنها مجرد لوحة دينية قديمة، وظلت فوق الموقد لسنوات، حتى قررت أن تنتقل إلى منزل آخر، فأتت بخبير لتقييم الأثاث، وهنا دلها على القيمة الحقيقية للعمل الفني.