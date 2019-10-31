عريقات يلجم وزير خارجية تركيا: مواقف السعودية تجاه فلسطين لا تحتاج شهادة أحد

المواطن - الرياض

رد صائب محمد عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين على وزير خارجية تركيا مؤكدًا أن مواقف المملكة تجاه قضية فلسطين لا تحتاج إلى دليل أو شهادة من أحد.

وتابع عريقات أن المملكة تدعم مواقفها تجاه فلسطين والقدس من خلال ثقلها السياسي والديني في المنطقة والعالم.

وكان القيادي الفلسطيني محمد دحلان أكد في وقت سابق اليوم أن الحملات المسعورة لنظام أردوغان بحق المملكة ومصر والإمارات، بالتزامن مع محاولات احتلال أجزاء من سوريا والعراق وليبيا، تكشف وتفضح النوايا الحقيقية لنظام يعيش أزمات وَهْم “الخلافة” وعار الواقع الفعلي، مضيفًا أن تلك الحملات التي تحاول النيل منه بين الحين والآخر تزيده إصرارًا على كل مواقفه الوطنية والقومية، وأنه حين تأتي المذمة من نظام مثل نظام أردوغان الدموي الاستبدادي المختل فتلك شهادة يعتز بها أمام الشعب الفلسطيني وأمام الأمة العربية.