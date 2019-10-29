عسلة يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
خلال الـ8 جولات الماضية

عسلة يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/10/29
الساعة 8:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل حارس المرمى الجزائري مليك عسلة تألقه مع الحزم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقام الجزائري الدولي مليك عسلة بـ32 تصديًا ناجحًا، ليكون أكثر حراس المرمى تصديًا في منافسات دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك عسلة في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال الدوري هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ12 هدفًا، ولكنه يُقدم مستوى مميزًا وأنقذ فريقه من العديد من الفرص الخطيرة.

وساهم مليك عسلة مؤخرًا في فوز الحزم على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الماضية، ليقود فريقه لاحتلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.


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