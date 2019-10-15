عقوبات أمريكية على تركيا تشمل 3 وزراء

عقوبات أمريكية على تركيا تشمل 3 وزراء

2019/10/15
الساعة 3:16 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقع قرار العقوبات على تركيا والتي تشمل 3 وزراء بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فورًا هجومها” العسكري على القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك، الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.

كما تشمل العقوبات الأمريكية كل المسؤولين الأتراك عن أفعال أو سياسات تهدد أمن سوريا، والمتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.


هل قرأت هذا ؟
  • ديباجي لـ”المواطن”: أردوغان ينافس إيران في احتلال الدول العربية
    •
  • انتفاضة عربية وعالمية في وجه الأفعى التركية.. عقوبات أوروبية وتجميد أصول أردوغان‎
    •
  • فيديو .. الجبير يلجم أردوغان: ليس لدينا مطالب في اليمن.. الحوثيون قتلوا الأبرياء بسلاح إيران
    •
  • لقطات صادمة لفرار آلاف المدنيين من شمال سوريا بعد عدوان تركيا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :