عقوبات أمريكية على تركيا تشمل 3 وزراء

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقع قرار العقوبات على تركيا والتي تشمل 3 وزراء بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فورًا هجومها” العسكري على القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك، الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.

كما تشمل العقوبات الأمريكية كل المسؤولين الأتراك عن أفعال أو سياسات تهدد أمن سوريا، والمتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.