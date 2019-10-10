على خطى المملكة.. السيسي يرفض عدوان تركيا ويتمسك بوحدة سوريا وسلامتها

على خطى المملكة.. السيسي يرفض عدوان تركيا ويتمسك بوحدة سوريا وسلامتها

2019/10/10
الساعة 5:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على رفض بلاده للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.

وشدد السيسي خلال مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة، على أن هذا العدوان يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذرًا من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

وكان الرئيس المصري قد أكد في وقت سابق رفضه التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.

يُذكر أن المملكة عبرت عن رفضها القاطع لهذا العدوان حيث أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يوم أمس عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.


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